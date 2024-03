Ichenhausen

13:04 Uhr

Betrunkener schlägt bei Einsatz Polizisten Zähne aus

Ein Randalierer hat so wild um sich geschlagen, dass ein Polizist verletzt wurde. Was die Polizisten wenig später in seiner Wohnung und in einem Garten fanden.

Bereits vergangenen Dienstagabend wurde eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg zu einem Familienstreit nach Ichenhausen gerufen. Als die Beamten den Einsatzort erreichten, trafen sie auf einen beteiligten alkoholisierten 43-jährigen Mann, der sich nicht beruhigen ließ. Er beleidigte die Beamten und schlug wild um sich. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann von den Polizisten fixiert werden. Dabei traf er einen der Polizisten im Gesicht. Diesem brachen mehrere Zähne ab, er musste sich laut Polizeiangaben nach dem Einsatz in ärztliche Behandlung begeben und ist momentan noch nicht wieder dienstfähig. Waffe und Drogen nach Durchsuchung sichergestellt Im Zusammenhang mit der Aufnahme des Sachverhalts ergaben sich Erkenntnisse, dass der 43-Jährige im illegalen Besitz von Schusswaffen sein könnte. Über die Staatsanwaltschaft wurde eine Durchsuchung der Wohnung und eines Kleingartengrundstücks angeordnet. Dabei fanden die Beamten tatsächlich eine erlaubnispflichtige Signalpistole und haben zudem eine kleinere Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen den 43-Jährigen wird jetzt wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz, dem Waffengesetz, sowie wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (GZ)

Themen folgen