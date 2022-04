Eine Betrunkene randaliert vor der Fachklinik Ichenhausen

Eine 32-Jährige randalierte vor der Fachklinik Ichenhausen. Sie soll auch einen Mitarbeiter mit einem Stein beworfen haben.

Der Polizei in Günzburg ist am Montagabend gemeldet worden, dass eine Frau vor der Fachklinik in Ichenhausen randaliere. Vor Ort wurde den Einsatzkräften von Beschäftigten der Fachklinik in einem ersten Gespräch mitgeteilt, dass die betreffende Frau mit einem Stein gegen eine Glasscheibe des Eingangs der Klinik schlug. Zudem habe sie auf einen Blumenkübel mit dem Stein eingeschlagen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen auf die Frau. Sie war laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Bei ihr handelte es sich um keine Patientin der Fachklinik.

Die betrunkene Frau in Ichenhausen wollte vor der Polizei weglaufen

Während der Sachverhaltsaufnahme wollte die 32-Jährige davonlaufen. Als die Einsatzkräfte dies verhinderten, begann die 32-Jährige um sich zu schlagen. So berichten es die Beamten weiter. Letztlich fesselten die eingesetzten Beamten die Frau mittels unmittelbarem Zwang. Sie leistete hierbei erheblichen Widerstand und trat mit den Füßen nach den Polizeibeamten. Zudem spuckte sie die Beamten an und beleidigte diese.

Im Zuge der weiteren Aufnahme ermittelten die Polizeibeamten, dass die 32-Jährige vor dem Eintreffen der Polizei versucht hatte, einen Mitarbeiter der Fachklinik mit einem Stein zu schlagen. Dieser konnte den Schlag abwehren. Zudem hatte sie zwei Frauen vor der Fachklinik angespuckt und eine davon ins Gesicht getroffen. Die Tatverdächtige musste letztlich aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes, verbunden mit ihrer Alkoholisierung, zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus untergebracht werden. Gegen die 32-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. (AZ)