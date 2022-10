Fahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit Tankstelle

Ein Autofahrer in Ichenhausen kommt von der Fahrbahn ab und prallt in eine Tankstelle. Dort füllt gerade ein Tankwagen die Spritvorräte auf.

Am späten Donnerstagnachmittag ereignete sich in Ichenhausen ein Verkehrsunfall, der weitaus schlimmere Folgen hätte haben können. Gegen 17.50 Uhr war ein 34-Jähriger mit einem Handwerker-Fahrzeug auf der Krumbacher Straße ( B 16) stadteinwärts unterwegs. Kurz vor der Tankstelle in Höhe der Fachklinik verlor er wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über den Kleintransporter. Er kam mit dem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Preissäule der dortigen Tankstelle.

Zu diesem Zeitpunkt stand ein Tanklastzug in der Tankstelle, dessen Fahrer gerade dabei war, die Tanks der Tankstelle zu befüllen. Ebenso waren Fahrzeuge an den Zapfsäulen, um zu tanken. Der Tankzugfahrer eilte nach eigenen Aussagen zum Unfallfahrzeug und war sich zunächst nicht sicher, ob der Fahrer noch lebt. Einer der tankenden Autofahrer wählte den Notruf.

Unfallfahrer in Ichenhausen wird verletzt

Die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen wurde zur alarmiert und kümmerte sich umgehend bis zum Eintreffen des Notarztfahrzeuges des BRK Günzburg und des Rettungswagens der Johanniter um den Fahrer. Der Verunglückte wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sperrte den Unfallort ab, eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg war zur Unfallaufnahme im Einsatz. Wenn der Kleintransporter nur wenige Meter zuvor von der Straße abgekommen wäre, hatte es wohl eine Kollision mit den Fahrzeugen oder dem Tanklastzug an den Zapfsäulen gegeben - mit kaum abschätzbaren Folgen. So entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden am Fahrzeug von etwa 25.000 Euro, der Schaden an der Preistafel beträgt voraussichtlich etwa 10.000 Euro.