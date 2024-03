Geldbörse nach dem Einkauf im Supermarkt gestohlen

Eine Frau bezahlt an der Kasse eines Verbrauchermarkts in Ichenhausen. Als sie ihre Waren einräumt, ist plötzlich der Geldbeutel verschwunden.

Eine Frau hat Anzeige bei der Polizei Günzburg erstattet, da ihre Geldbörse gestohlen worden ist. Der Polizei zufolge befand sie sich am Freitag gegen 9.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Günztalstraße. Sie bezahlte an der Kasse und steckte ihre Geldbörse in ihre Handtasche. Kurz nachdem sie ihre Waren wenige Meter nach dem Kassenbereich auf einer Ablagefläche einräumte, überprüfte sie ihre Handtasche.

Die Geldbörse konnte sie jedoch nicht mehr finden. Auch im Nahbereich konnte die Geldbörse nicht aufgefunden werden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf den unbekannten Täter haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter (08221) 919-0. (AZ)