Ichenhausen: Terrasse durch Steinwurf beschädigt

Die Polizei ermittelt zu einer Sachbeschädigung in Ichenhausen. Eine unbekannte Person hat dort einen Stein auf eine Terrasse geworfen und sie dabei beschädigt.

Bei der Polizei Günzburg ist angezeigt worden, dass eine Terrassenplatte in der Zeit von Freitag bis Samstag an einem Wohnhaus an der Wilhelm-Busch-Straße in Ichenhausen beschädigt wurde. Nicht unweit der beschädigten Platte konnte ein Stein auf der Terrasse gefunden werden, der offensichtlich durch einen unbekannten Täter geworfen worden war.

In Ichenhausen wird eine Terrassenplatte durch einen Steinwurf beschädigt

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)