Ichenhausen

17:29 Uhr

KLB Kötztal feiert Richtfest: 500 Betonpfeiler tragen neue Produktionshalle

Plus Erstmals füllte sich die neue KLB-Halle mit vielen Menschen. Gefeiert wurde der Hebauf der 13 Millionen Euro schweren Firmeninvestition. Doch was geschieht dort?

Von Ralf Gengnagel

Wer regelmäßig auf der B16 unterwegs ist, konnte über ein gutes Jahr lang die Entwicklung auf dem Betriebsgelände der Firma KLB Kötztal GmbH im Vorbeifahren mitverfolgen. Seit April 2023 wurde dort kräftig gebaut und eine gut 6000 Quadratmeter große zweistöckige neue Produktions- und Lagerhalle errichtet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Gewerbe- und Industriefußbodenbelägen aus Reaktionskunststoffen. Die Arbeiten an der neuen Halle sind in wenigen Monaten abgeschlossen. Genau der richtige Zeitpunkt für den geschmückten Richtbaum, der jetzt oben mittig an der Hallendecke hängt. Die Geschäftsführung, Teile der Belegschaft, Planer und bauausführende Firmen hoben mit einem Richtfest die Entwicklung der Baustelle auf ein neues Level.

Die drei Geschäftsführer, Seniorchef Artur Kehrle und seine beiden Söhne, Patrick und Julian Kehrle, stehen vor dem 13 Millionen Euro schweren Bauprojekt der Firma KLB Kötztal. Ihnen ist die Erleichterung und Freude anzumerken, dass dieses Bauprojekt so glatt und ohne Pannen über die Bühne gelaufen ist. Das liege zum Großteil sicher daran, so Artur Kerle, dass man mit dem Planungsbüro und mit den bauausführenden regionalen Firmen schon lange zusammenarbeite und nur gute Erfahrungen gemacht habe.

