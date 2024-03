Mehr als zwei Promille: Trunkenheitsfahrt verhindert

Ein Mann schläft betrunken in seinem Fahrzeug: Polizisten machen einen Atemalkoholtest. Die Autoschlüssel nehmen sie mit zur Polizeiinspektion.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes haben Beamte der Polizei Günzburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Pkw bemerkt, der dort einige Zeit mit laufendem Motor und eingeschaltetem Standlicht gestanden hat. Als sie das Fahrzeug kontrollierten, fanden sie einen 48-jährigen Mann, der in dem Wagen schlief.

Da dieser nach Angaben der Polizei einen deutlich betrunkenen Eindruck machte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dabei wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. Um eine Fahrt in diesem Zustand zu verhindern, nahmen die Polizisten die Fahrzeugschlüssel daraufhin mit. Die Polizei Günzburg merkt an, dass der 48-Jährige die Schlüssel auf der Polizeiinspektion Günzburg abholen könne, sobald er sich wieder in einem nüchternen Zustand befindet. (AZ)