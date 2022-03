Auto überschlägt sich bei Ichenhausen: Fahrer flüchtet in den Wald

Ein Mann wählt den Notruf, weil er ein kaputtes Auto in Richtung Ichenhausen liegen sieht – vom Fahrer keine Spur. Rund 70 Einsatzkräfte starten eine Suchaktion.

Ein Autofahrer, der am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2023 von Ettenbeuren Richtung Ichenhausen unterwegs war, hat eine größere Suchaktion ausgelöst.

Ein unbeteiligter Autofahrer fuhr gegen 14.10 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Ichenhausen, als er ein Auto auf der Seite liegend abseits der Straße auf einem Feld entdeckte. Nachdem er angehalten hatte, sah er einen Mann, der zu Fuß in den anliegenden Wald lief. Weitere Personen waren nicht am oder im Fahrzeug. Der Autofahrer wählte den Notruf.

Nach dem Unfall war die Staatsstraße nach Ichenhausen komplett gesperrt

Wegen der Schäden und der Spuren war klar, dass der Unfallfahrer in Richtung Ichenhausen unterwegs war. Dann könnte er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn aufs Bankett gekommen und auf die aufsteigende Leitplanke gefahren sein. Laut den Ermittlungen überschlug sich der Wagen und landete einige Meter weiter im tiefer liegenden Feld, wo er auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Da sich im und am Auto Blutschmierer befanden, musste davon ausgegangen werden, dass der Fahrer verletzt wurde. Die zunächst alarmierte Freiwillige Feuerwehr Ettenbeuren, die Streife der Polizeiinspektion Burgau und der Rettungsdienst, der unter anderem mit einem Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst angerückt war, forderten die Freiwillige Feuerwehr Ichenhausen nach, um die Staatsstraße komplett zu sperren. Die ersten Absuchen zu Fuß und mit Fahrzeugen im Umfeld führten zu keinem Auffinden des Unfallfahrers. Da das Ausmaß der Verletzungen unbekannt war, wurden die Drohneneinheit der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Landkreises Günzburg, ein Polizeihubschrauber und zunächst eine, im weiteren Verlauf mehrere Rettungshundestaffeln hinzugezogen. Ebenso die Kreisbrandinspektion Günzburg.

War der Fahrer, der in Richtung Wald geflüchtet ist, betrunken?

Der Wald und der weitere infrage kommende Bereich wurden schließlich von den Einsatzkräften abgesucht. Auch die Anschrift des 48-jährigen Halters des Autos überprüfte die Polizei. Ob der Fahrer auch der Halter des Wagens war, ist nicht sicher. Alle Bemühungen blieben bis 18 Uhr ohne Erfolg, die Suche der rund 70 Kräfte wurde dann abgebrochen.

Neben allerlei Gegenständen befanden sich zahlreiche Bierflaschen im Pkw und auch außerhalb des Wagens, die wahrscheinlich aus dem Auto flogen. Ob eine Alkoholisierung des Fahrers vorliegt oder eine solche unfallursächlich ist, konnte wegen der Flucht des Lenkers am Nachmittag nicht in Erfahrung gebracht werden.

Bis Donnerstagmorgen ist der wahrscheinlich verletzte Fahrer nicht aufgetaucht. Das bestätigt Dominic Geißler von der Pressestelle des Präsidiums Schwaben Süd/West. Es wird weiter nach ihm gesucht. Ob er möglicherweise betrunken am Steuer war, kann die Polizei natürlich nicht bestätigen. "Es geht auch erst mal nicht darum, dem Mann eine Straftat nachzuweisen, sondern gesundheitliche Gefahren abzuwenden", sagt Geißler. Das zerbeulte Auto wurde von den Einsatzkräften als Spurenträger gesichert. (mit sohu)