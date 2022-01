Polizei stoppt Alkohol-Fahrt in Ichenhausen

Das war dann wohl ein Glas zu viel: Mit Alkohol im Blut saß in Ichenhausen ein Mann hinterm Steuer. Das gibt ein teures Nachspiel.

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg in der Günztalstraße in Ichenhausen. Am frühen Donnerstagabend wurde ein Auto angehalten und der Fahrer kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille. Gegen den Mann wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er muss mit einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und einem Bußgeld von mindestens 500 Euro rechnen. (AZ)