Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in Ichenhausen

In Ichenhausen ist ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus gescheitert. Den Tätern gelang es nicht, die Türe zu öffnen. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen.

In der Zeppelinstraße in Ichenhausen kam es im Zeitraum zwischen dem späten Samstagabend bis kurz nach Mitternacht offensichtlich zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Hausbesitzer stellten laut Polizeiangaben Hebelspuren an der Türzarge und am Türblatt fest und entdeckten einen Gegenstand, der noch im Schloss der Haustüre steckte. Der oder die Täter schafften es jedoch nicht, in das Haus zu gelangen.

Polizei sucht Zeugen für den versuchten Einbruch in Ichenhausen

Sollten Anwohner im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Wohngebiet aufgefallen sein, können Hinweise an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 erteilt werden. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Günzburg auf die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen der Bayerischen Polizei hin. Diese beraten alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Verbrechensvorbeugung und bieten kostenlos sicherungstechnische Beratungen unter anderem auch zum Einbruchsschutz an. Der für den Landkreis Günzburg zuständige Fachberater ist bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm angesiedelt. Fragen oder Terminvereinbarungen sind telefonisch unter der Rufnummer 0731-80130 möglich. (AZ)