Schockanruf: Unbekannter Polizist fordert Kaution nach Unfall

Weil seine Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat, wird ein Mann am Telefon aufgefordert, Geld zu bezahlen. Wie der 31-Jährige darauf reagiert.

Am Dienstag hat ein 31-jähriger Mann einen anonymen Schockanruf am Arbeitsplatz erhalten und laut Polizei genau richtig reagiert. Als der Mann das Gespräch annahm, hörte er eine weinerliche weibliche Stimme, die behauptete seine Tochter zu sein und einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Im Anschluss wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weitergegeben und es folgte eine Geldforderung für die Hinterlegung einer Kaution.

Der 31-Jährige wurde misstrauisch und beendete das Gespräch. Im Anschluss meldete er den Vorfall der Polizeiinspektion Günzburg. Die Polizei weist darauf hin, dass die Polizei niemals Bargeld oder Wertsachen zu Kautionszwecken fordert und auch nicht darum bittet, Erspartes von einem Konto abzuheben und auszuhändigen. Hier handelt es sich immer um Betrugsversuche. (AZ)