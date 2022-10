Schüler wird von Mann mit Taschenmesser bedroht

Eine Gruppe von Schülern hielt sich auf einem Parkplatz eines Supermarkts auf. Dann kamen zwei Männer auf die Gruppe zu.

Ein 14-jähriger Schüler hat sich am vergangenen Montag mit seinen Freunden auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Günzburger Straße in Ichenhausen aufgehalten. Auf die Gruppe kamen zwei Personen zu. Diese forderten den Buben auf, von seinem Fahrrad zu steigen. So berichtet es die Polizei Günzburg. Als er das nicht tun wollte, zog einer der Männer ein Taschenmesser aus seinem Pullover hervor. Der Jugendliche war hiervon so eingeschüchtert, dass er unmittelbar von seinem Rad stieg.

Zeugen in Ichenhausen werden gesucht

Zu weiteren Forderungen oder gar körperlichen Übergriffen kam es nicht. In diesem Zusammenhang wird nach Zeugen gesucht, die diese Szene beobachtet haben und Hinweise zur Identität des circa 30-jährigen Mannes machen können. Dieser war zur Tatzeit dunkel gekleidet, trug eine dunkelgrüne Weste und eine Kappe. Zudem ist die Person Vollbartträger. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08221/9190 durch die Polizei Günzburg entgegengenommen. (AZ)