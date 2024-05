Ichenhausen

12:36 Uhr

Streitigkeit zwischen zwei Betrunkenen eskaliert

Aus einem Streit zwischen zwei Betrunkenen ist in Ichenhausen eine handgreifliche Auseinandersetzung geworden.

Zu einem Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 42-Jährigen ist es am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Günzburger Straße in Ichenhausen gekommen. Im Verlauf der Streitigkeit kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Beteiligten, berichtet die Polizei. Hierbei wurden die Männer jeweils leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Da beide Herren erheblich alkoholisiert waren, konnte der Grund des Streites vor Ort nicht aufgeklärt werden. Weitere Ermittlungen der Polizeiinspektion Günzburg folgen. (AZ)

