Unfall auf glatter Fahrbahn gebaut

Beim Überholen ist ein 22-jähriger Autofahrer zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen von der Straße abgekommen. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Auf glatter Fahrbahn ist am frühen Montagmorgen zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen ein Unfall passiert. Laut Polizei wollte ein 22-Jähriger einen Lastwagen überholen, als er aufgrund von Glätte mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt und mit Schmerzen im Kopf beziehungsweise Brustbereich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden. (AZ)