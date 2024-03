Verkehrsunfall bei Ichenhausen: 18-Jähriger übersieht Pkw

Weil der 18-jährige Autofahrer laut Polizei trotz des Gegenverkehrs abbog, stießen die zwei Autos zusammen. Die andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

Bei Ichenhausen ist es am Dienstag auf der Günztalstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen.

Als der 18-jährige Pkw-Fahrer, der von Ichenhausen aus kam, nach links abbiegen wollte, übersah er laut Polizeibericht den Pkw einer 53-Jährigen, die von der Krumbacher Straße aus kommend in Richtung Waldstetten fuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Unfall erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen und musste ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in der Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)