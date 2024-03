Vorfahrt missachtet: 13.000 Euro Schaden bei Unfall

In Ichenhausen stoßen zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen zusammen. Ein 27-Jähriger wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Vorfahrtsverstoß hat am Samstagmittag in Ichenhausen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Nach Angaben der Polizei war ein 66-Jähriger mit seinem Auto auf der Ettenbeurer Straße unterwegs und wollte nach links in die Günzburger Straße abbiegen. An dieser Stelle galt für ihn „Vorfahrt achten“.

Zur selben Zeit befuhr ein 27-Jähriger die vorfahrtsberechtigte Günzburger Straße. Der 66-Jährige missachtete die Vorfahrt des 27-Jährigen, wodurch es zum Unfall kam. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 13.000 Euro. (AZ)