Vorsitzende des Partnerschaftsvereins einstimmig wiedergewählt

Robert Strobel, Karl-Heinz Schiller und Gabi Rau führen das Team weitere drei Jahre an. Die Planungen für die anstehenden Begegnungen laufen schon.

Der Partnerschaftsverein Ichenhausen geht mit einem fast unveränderten Vorstandsteam die nächsten drei Jahre an. Auf der Mitgliederversammlung, zu der 62 Mitglieder erschienen waren, waren die Neuwahlen und somit die Weichenstellung für die Zukunft ein zentraler Programmpunkt.

Dabei wurden wieder einstimmig Robert Strobel zum Ersten Vorsitzenden, Karl-Heinz Schiller zum Zweiten und Gabi Rau zur Dritten Vorsitzenden gewählt. Ebenso einstimmig wurden Gabi Rau zur Sprecherin des Komitees Frankreich, Maria Brendemühl zur Sprecherin für das Komitee Italien, Christian Gorzitze als Schatzmeister und Gudrun Pohl-Ruf zur Schriftführerin gewählt. Als neu gewählte Beisitzer wurden Johanna Reichl und Markus Schade im Vorstand willkommen geheißen. Claus da Ronco wurde als langjähriges Vorstandmitglied auf eigenen Wunsch verabschiedet, ebenso Kassenprüfer Eberhard Paintner. Für ihn konnte neben Markus Spengler auch Stefan Riederle als Kassenprüfer gewonnen werden. Armin Kieble, Referent für die Partnerschaften im Stadtrat, unterstützt die Arbeit des Vorstands ebenso weiter.

Beide Komitees sind schon wieder mitten in den Planungen für die anstehenden Begegnungen. Vom 8. bis 12. Mai findet die Vereinsfahrt nach Frankreich statt, vom 5. bis 8. September ist die Fahrt nach Italien geplant. Ebenso steht die deutsch-französische Sportlerbegegnung vom 5. bis 8. Juli und die Jugendbegegnung im August in Ichenhausen an. Die Teilnahme am 20. Juli zum Stadtfest haben die französischen und auch die italienischen Freunde bereits zugesagt. (AZ)