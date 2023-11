Ichenhausen

vor 16 Min.

Ichenhauser Mittelschule wird Schauplatz eines blutigen Streits

In der Mittelschule Ichenhausen spielte sich am Montag ein Teil der blutigen Auseinandersetzung zweier Männer ab.

Plus Als gesichert gilt, dass sich ein Mann kurzzeitig in das Schulgebäude flüchtete. Wände und Fußboden waren blutverschmiert. Der Vorfall wirft viele Fragen auf.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Es war schlimm, was Schülerinnen und Schüler der Freiherr-von-Stain-Mittelschule in Ichenhausen am Montagmorgen an den Fenstern ihrer Klassenzimmer mitbekommen haben: Da schlägerten sich unmittelbar vor dem Gelände der Schule zwei Männer, einer der beiden flüchtete ins Schulgebäude. Es war mutmaßlich der 34-Jährige, der wegen eines Nasenbeinbruchs ärztlich behandelt werden musste. "Er sah ziemlich übel aus", sagt Schulleiter Markus Mayer. Die Lärmentwicklung im Gebäude habe dazu geführt, "dass wir nachgesehen haben, was los ist". Der Mann sei schnell "hinauskomplimentiert" worden. Außerdem habe man ihm danach Erste Hilfe angeboten, die er abgelehnt habe.

Draußen hätten Schulverantwortliche und Mitarbeiter einer Baufirma, die nahe der Bushaltestelle beschäftigt waren, die Kontrahenten auseinandergehalten. Der andere, der handgreiflich geworden war, ist ein 19-Jähriger. Er hat nach Darstellung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West eine "Rötung im Augenbereich" erlitten. Der Hintergrund für die gegenseitige Körperverletzung, den die Polizei aufzuhellen versucht, liegt noch im Dunkeln. Es müssten rund ein Dutzend Zeugen befragt werden – und die Beteiligten selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen