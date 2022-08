Interview

Legoland-Chefin: "Wir sorgen weiterhin dafür, dass Sicherheit an erster Stelle steht"

Plus Bei einem Achterbahn-Unfall vor knapp zwei Wochen wurden zahlreiche Menschen verletzt. Legoland-Chefin Manuela Stone spricht über den aktuellen Stand der Dinge.

Im Mutterkonzern Merlin wurde wegen des Achterbahnunglücks im Günzburger Legoland ein Krisenstab eingerichtet. Aus wie vielen Personen besteht dieser Krisenstab? Was ist die Aufgabe des Krisenstabes? Wie und was wird kommuniziert?



Manuela Stone: Am Tag des Unfalls war ein interner Krisenstab von Legoland Deutschland vor Ort. Oberste Priorität des Teams war es, sich um das Wohl der beteiligten Gäste und Mitarbeiter zu kümmern und die Abläufe vor Ort zu koordinieren. Die Mitarbeiter folgten sofort den eingeübten Sicherheitsmaßnahmen, und die Gäste wurden gemeinsam mit den innerhalb weniger Minuten eintreffenden Rettungskräften schnell aus den Zügen evakuiert und von geschultem Personal betreut. An dieser Stelle möchten wir auch nochmals ein riesengroßes Dankeschön an alle Einsatzkräfte aussprechen, die so schnell vor Ort waren und sich so routiniert und engagiert um die involvierten Gäste gekümmert haben. Danke für die professionelle Kooperation und ihren wertvollen Einsatz! Sofort nach dem Vorfall wurde ein Expertenrat, bestehend aus den wichtigsten Beteiligten, einberufen, um Informationen über den Vorfall auszutauschen und die Nachsorge für die involvierten Gäste und Mitarbeiter zu unterstützen und zu koordinieren.

