32-Jähriger schlägt in Jettingen-Scheppach auf zwei 20-Jährige ein

Ein betrunkener Mann lässt sich mit dem Taxi zu einem Parkplatz fahren, steigt aus und schlägt zwei 20-Jährige. Anschließend steigt er wieder in das Taxi.

Auf einem Parkplatz in Jettingen-Scheppach hat am Freitagabend ein 32-Jähriger auf zwei 20-Jährige eingeschlagen. Laut Polizei trafen sich zwei 20-jährige Männer, ein 21-jähriger Mann, sowie eine 19-jährige und eine 18-jährige Frau gegen 19.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße. Zur Tatzeit ließ sich ein 32-jähriger Mann mit einem Taxi auf den Parkplatz fahren. Der Mann stieg aus dem Taxi aus, lief direkt zu der Gruppe hin und schlug unvermittelt auf die beiden 20-jährigen Männer ein. Zudem beleidigte er die beiden. Anschließend stieg der Täter wieder in das Taxi ein und fuhr davon. Das Taxi konnte durch die alarmierte Polizeistreife angehalten werden. Der 32-jährige Täter war erheblich alkoholisiert. Die beiden 20-Jährigen erlitten durch die Schläge Schmerzen. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 32-jährigen Mann eingeleitet. (AZ)