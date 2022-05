Autofahrer fliegt mit zu hoher Geschwindigkeit von der Straße

Die Physik hat ihre Grenzen. Das erlebte ein Autofahrer, der in Scheppach viel zu schnell um eine Kurve wollte. Das Auto schoss geradeaus und landete im Acker.

35 Meter abseits der Straße landete ein Autofahrer mit seinem Mercedes im Acker, als er am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr von der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach nach rechts in Richtung Röfingen abbiegen wollte. Laut Polizei hat er das mit nicht angepasster Geschwindigkeit versucht und schoss dabei aber über die Fahrbahn hinaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Ob im Acker ein Flurschaden angerichtet wurde, muss noch geklärt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld. (AZ)