Autofahrer zeigt bei Kontrolle an der A8 falsche Papiere

Vergeblich hat ein 53-jähriger Mann am Montag versucht, Beamte der Verkehrspolizei Günzburg an der A8 mit Scheinpapieren zu täuschen. Einen Führerschein hatte er nicht.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg kontrollierten am Montagnachmittag an der A 8 Anschlussstelle Burgau den Fahrer eines Kastenwagens mit Berliner Kennzeichen und wurden schnell stutzig. Der 53-jährige Fahrer übergab den Beamten ein Fantasiedokument, welches er als seinen Führerschein ausgab. Die beiden Beamten erkannten den Täuschungsversuch sofort und überprüften die Fahrerlaubnisdaten nun mittels Recherchen in den einschlägigen Polizeidateien. Wie die Polizei verlauten ließ, wurde festgestellt, dass der 53-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besaß, dafür aber mehrere fahrerlaubnisrechtliche Sperrvermerke vorlagen.

Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet

Das Fantasiedokument stellten die Beamten sicher und leiteten gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Fahrt musste dann die Beifahrerin fortsetzen, die im Besitz einer echten Fahrerlaubnis war. (AZ)