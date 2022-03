Baum gefällt und Holz im Wald bei Jettingen-Scheppach gestohlen

Holz ist derzeit als Heizmaterial stark begehrt und lockt Diebe an. In einem Wald bei Scheppach wurde gleich ein Baum illegal gefällt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Bislang unbekannte Personen haben laut Polizei am Dienstag, 15. März, in einem Waldgebiet an der Allerheiligenstraße in Scheppach gelagertes Holz gestohlen. Zudem wurde ein Baum gefällt und ebenfalls entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Personen geben können, sollen sich an die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 wenden. (AZ)