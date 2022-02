Baum in Jettingen-Scheppach umgefahren und geflüchtet

Auch ein umgefahrener Baum gilt als Unfallflucht. Daher sucht die Polizei Zeugen eines Vorfalls, der sich am Wochenende in Scheppach ereignete.

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde ein Baum, der in der Messerschmittstraße in Scheppach gegenüber der Lkw-Tankstelle stand, von einem bisher unbekannten Fahrzeug umgefahren. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich laut Polizei um einen Lastwagen handeln, der entweder aus der Tankstelle ausfuhr, oder in die danebenliegende Parkbucht einfuhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)