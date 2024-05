Beim Abbiegen Motorradfahrer in Jettingen-Scheppach übersehen

Beim Abbiegen zu einem Einkaufsmarkt in Jettingen-Scheppach stößt ein Autofahrer mit einem Motorradfahrer zusammen. Beide bleiben unverletzt.

Auf der Messerschmittstraße in Jettingen-Scheppach ist am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall passiert. Ein 21-jähriger Mann fuhr laut Polizei gegen 15.30 Uhr mit seinem Auto auf der Messerschmittstraße in südliche Richtung. Er wollte von der Messerschmittstraße nach links in die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt einbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 63-jährigen Mann, der mit seinem Motorrad entgegenkam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1500 Euro. (AZ)