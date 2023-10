Jettingen-Scheppach, Berlin

17:23 Uhr

Deutscher Schulpreis: So war das Finale für die Grundschule Jettingen

Plus Die Grundschule Jettingen-Scheppach gehört zu den 15 besten Schulen in Deutschland. Beim Deutschen Schulpreis mit dem Bundespräsidenten bekommt sie besonderes Lob.

Von Claudia Jahn, z.Zt. Berlin

Auch wenn die Grundschule Jettingen-Scheppach nur einen Anerkennungspreis bekommen hat: allein die Teilnahme am Finale der Vergabe des Deutschen Schulpreises am Donnerstag in Berlin ist für Andreas Spatz eine große Auszeichnung. Der engagierte Schulleiter hat in den vergangenen Jahren mit vielen Helferinnen und Helfern Außergewöhnliches erreicht und ist glücklich, dass die Grundschule zu den besten 15 in ganz Deutschland zählt. Die Reise nach Berlin mit seinem Team und fünf ausgewählten Schülerinnen und Schüler sieht er als Höhepunkt im Schulleben. Nach Bayern geht dennoch die wichtigste Auszeichnung einer Schule in Deutschland. Die Eichendorff-Mittelschule im mittelfränkischen Erlangen hat den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis gewonnen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier strich in seiner Ansprache die Bedeutung der Bildungsgleichheit in Deutschland hervor. Das wichtigste Ziel lautet: "Jedes Kind in unserem Land soll am Ende der vierten Klasse lesen, schreiben und rechnen können. Wer es bis dahin nicht gelernt hat, lernt es auch später oft nicht mehr richtig. Und der hat es schwer, seine Talente zu entdecken, ein eigenständiges Leben aufzubauen, ein selbstbewusster Bürger zu werden."

