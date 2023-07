Jettingen-Scheppach

13:13 Uhr

Der historische Charakter der Ortskerne soll erhalten bleiben

Plus Ein Gestaltungshandbuch für die Altorte Jettingen und Scheppach zeigt Anregungen und Regeln für eine Förderung auf. Jetzt gibt es einen Entwurf.

Von Peter Wieser

Wie können die Ortskerne gestaltet werden, um deren historischen Charakter aufzuwerten und auch für die nachfolgenden Generationen zu erhalten? Was sind die Vorstellungen und welche sind die Ideen der Bürgerinnen und Bürger? In Form eines kommunalen Förderprogramms sollen Eigentümerinnen und Eigentümer bei privaten Maßnahmen, die zur Aufwertung des Ortsbilds der Altorte Jettingen und Scheppach beitragen, unterstützt werden. Für beide Orte gibt es einen festgelegten Sanierungsbereich. Grundlage ist ein Gestaltungshandbuch, welches Anregungen aufzeigt, aber auch Regelungen: Welche Maßnahmen wären förderfähig, welche nicht. Alexandra Franzke und Mathias Dargel vom Büro Schirmer Architekten und Stadtplaner aus Würzburg stellten in der Sitzung des Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderats kürzlich den Entwurf des Gestaltungshandbuchs vor.

Was ist ortsgerechte Gestaltung? Die Kernfrage sei, was die Altorte Jettingen und Scheppach präge, so Alexandra Franzke. Regelungen und Anregungen seien aus der Historie der Orte abgeleitet, darunter die Anordnung der Gebäude, die Gestaltung und dezente Farbgebung der Fassaden, aber auch, wie sich diese entwickelt hätten. Es gebe ein klares Muster mit zweigeschossigen Gebäuden und steil geneigten Satteldächern. Wichtig sei, dass sich in den Sanierungsgebieten auch Neubauten unkompliziert in den Bestand einfügten. Es müsse nicht alles historisch sein, aber in das Ortsbild passen.

