Jettingen-Scheppach

18:00 Uhr

Dreifachsporthalle: "Sie wird ein Hingucker von außen und innen"

Plus Nach mehr als zweijähriger Bauzeit steht das Projekt in Jettingen-Scheppach vor der Vollendung. Warum sich der Bau verzögert hat und wer in Kürze in die Halle darf.

Von Heike Schreiber

Über mehrere Jahrzehnte hat sich die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach um eine neue Sporthalle gestritten. Erst nach mehreren gescheiterten Anläufen fiel 2021 fiel der Startschuss für eine neue Dreifachsporthalle, die zwischen den beiden Ortsteilen entstand. Jetzt, nach mehr als zwei Jahren Bauzeit, biegt das Millionenprojekt endlich "auf die Zielgerade ein", wie es Bürgermeister Christoph Böhm ausdrückt. Mehrere Faktoren hätten dazu geführt, dass der Bau sich verzögert habe. Neugierige müssen sich sogar noch bis Herbst gedulden, bis das Bauwerk offiziell eingeweiht wird. Trotzdem darf die Sportstätte schon in den Sommerferien von einigen genutzt werden.

30 Bilder So sieht die neue Dreifachturnhalle in Jettingen-Scheppach aus Foto: Bernhard Weizenegger

Es war ein weiter Weg bis zur Dreifachsporthalle. Über mehrere Jahre zog sich die Beratung hin, mehrere Hallen wurden besichtigt, zahlreiche Pläne entwickelt und verworfen. 1992 stimmte die große Mehrheit für den Bau einer Dreifachturnhalle, doch dann wurde sie zugunsten einer Umgehung zurückgestellt. 2018 kam das Thema Turnhalle wieder auf den Tisch. Die Räte entschieden sich 2019 sogar für eine Dreifachsporthalle, die Gemeinde stieg in die Planung ein. Im März 2021 war Spatenstich. Planerin Ulrike Donner von der BH-Architektengesellschaft (München) betonte damals, dass man nicht nur im Kostenrahmen, sondern auch vor dem Zeitplan liege. Im Frühsommer solle der Rohbau mit Dach stehen, dann solle die Gebäudehülle folgen und im Winter der Innenausbau. Im Mai 2022 solle die Halle fertig übergeben werden.

