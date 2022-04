Erheblicher Sachschaden bei einem Verkehrsunfall in Jettingen

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Autos missachtete, kam es in Jettingen zu einem Verkehrsunfall mit reichlich Sachschaden.

Ein Moment der Unachtsamkeit und schon hat es gekracht. Am Dienstag ereignete sich in Jettingen-Scheppach an der Schönenberger Kreuzung ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 32-Jährige, die mit ihrem Auto gegen 13 Uhr aus Schönenberg kam, wollte an der Einmündung zur Umgehungsstraße nach links in Richtung Scheppach abbiegen.

Sie missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Fahrzeugs einer 18-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)