Firma Auerhammer in Jettingen-Scheppach vergrößert sich

Das Unternehmen der Metallverarbeitung benötigt eine weitere Produktionshalle. Nun wurde der Bebauungsplan im Marktgemeinderat vorgestellt. Das hat die Firma vor.

"Die Voraussetzungen sind geschaffen", sagt Bürgermeister Christoph Böhm über das Vorhaben der Firma Erwin Auerhammer in Jettingen-Scheppach, sich zu vergrößern. Das Unternehmen, das in der Metallverarbeitung tätig ist, möchte eine weitere Produktionshalle an ihren Firmensitz im Gewerbegebiet an der Dieselstraße bauen. In der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates stellte Peter Wolpert, Abteilungsleiter Raumordnungsplanung bei Kling Consult, den entsprechenden Vorentwurf vor. Die geplante Erweiterung trage, so Wolpert, zur Sicherung der Wirtschaftskraft bei.

Auerhammer beliefert bekannte Firmen wie Kässbohrer

Auerhammer besitzt die zu bebauende Fläche nördlich der bestehenden Gebäude und auch der Flächennutzungsplan sieht Gewerbe an dieser Stelle vor. Da sich die Firma im Bereich des Überschwemmungsgebiets der Mindel befindet, ergeben sich entsprechende Bauvorgaben. Außerdem ist Auerhammer dazu verpflichtet, als Ausgleich mindestens elf Bäume zu pflanzen. Denn die Vorschrift besagt, dass ein Baum je 2000 Quadratmeter einzusetzen ist. Laut Böhm sollen in der neu entstehenden Halle Maschinen zur Pulverbeschichtung und Nasslackierung einen Platz finden. Das Unternehmen, das in der Metallfertigung agiert, beliefert laut Böhm auch namhafte Firmen wie Kässbohrer. Dem Vorentwurf und dem Billigungs- und Auslegungsbeschluss stimmte der Marktgemeinderat einstimmig zu. (ceth)

