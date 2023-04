Gesundheitliche Probleme sind Ursache eines Unfalls in Jettingen

Die Ursache für einen Frontalzusammenstoß zweier Autos in Jettingen ist geklärt. Eine 57-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn.

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Montagabend in Jettingen. Gegen 18 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Scheppach unterwegs. Auf Höhe der Einmündung in den Burgauer Weg kam sie aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem Wagen einer 32-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnten als Unfallursache gesundheitliche Probleme der 57-Jährigen festgestellt werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (AZ)