Initiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach informiert zum Sachstand

In den vergangenen Monaten hat sich bezüglich der Planung der Neubaustrecke Ulm-Augsburg einiges getan. In Jettingen-Scheppach gibt es drei Infoabende.

Die Informationsveranstaltungen der Initiative Bahnprojekt Jettingen-Scheppach zum Aus- und Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg sind im vergangenen Jahr auf großes Interesse gestoßen. Über 180 Besucher informierten sich laut der Initiative über den Stand der Planungen und den Verlauf der vier Varianten.

Das Ziel der Initiative ist es laut Pressemitteilung, die berechtigten Belange der Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft sowie der Natur zu sammeln und an die verantwortlichen Stellen weiterzugeben. Als eindeutige Aussage wurde unter anderem formuliert, dass die grüne Variante strikt abgelehnt wird.

ICE-Strecke Ulm-Augsburg: Das Raumordnungsverfahren wird bald eingeleitet

In den vergangenen Monaten hat sich bezüglich Planung der Neubaustrecke Ulm-Augsburg einiges getan. Dank der Unterstützung und dem großen Interesse aus der Bevölkerung wurde viel erreicht. Alle Anregungen der Initiative und die aus der Bevölkerung eingebrachten Vorschläge wurden von den Planern geprüft und in die Planungen eingearbeitet. Da in den kommenden Wochen das Raumordnungsverfahren von der Regierung von Schwaben eingeleitet wird, informiert die Initiative die Bürgerschaft über den aktuellen Sachstand.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Die Initiative Bahnprojekt erklärt vor Ort, wie Häuser und Natur von einer neuen ICE-Strecke gekreuzt werden würden. Organisator Hans Reichhart zeigt die kritischen Punkte. Video: Sophia Huber

Es gibt drei Termine für die Infoveranstaltungen:

Scheppach Grundschule (Aula): Mittwoch, 26. Juli, 19.30 Uhr

Grundschule (Aula): Mittwoch, 26. Juli, 19.30 Uhr Jettingen Eberlin-Mittelschule (Aula): Donnerstag, 27. Juli, 19.30 Uhr

Eberlin-Mittelschule (Aula): Donnerstag, 27. Juli, 19.30 Uhr Freihalden Sportheim SV: Freitag, 28. Juli, 19.30 Uhr

An diesen Abenden werden vom Sprecher der Initiative, Altbürgermeister Hans Reichhart, auch die Trassenvorschläge für den Bereich des Marktes Jettingen-Scheppach, die beim Planungsteam der Deutschen Bahn eingereicht und eingearbeitet wurden, präsentiert und erläutert. Nach den Vorstellungen und Erkenntnissen der Initiative bedeutet dieser Streckenverlauf eine wesentliche Verringerung der Belastung für die Menschen in der Region während der Bauphase und dem späteren Betrieb. (AZ)

Lesen Sie dazu auch