Kindergarten in Jettingen ist größer geworden

Plus Beim Erweiterungsbau des Johann-Breher-Kindergartens mit Krippe gelang es Jettingen-Scheppach, im Kostenrahmen zu bleiben.

„Ohne uns geht nichts“, sang der Nachwuchs – und um ihn ging es. Denn er hat jetzt viel mehr Platz als zuvor im Kindergarten Johann Breher in Jettingen-Scheppach. Die mehr als zwei Millionen Euro teure großzügige Erweiterung des Bestandsbaus in der Claus-von-Stauffenberg-Straße wurde jetzt offiziell eingeweiht.

Freundlich, großzügig und Nachwuchs gerecht wurden die Räume in der Kindergarten-Erweiterung eingerichtet.

Das Ergänzungsbauwerk wurde vor mehr als zwei Jahren im April 2021 in Angriff genommen. Beim Spatenstich herrschten damals schwierige Bedingungen wegen der Corona-Pandemie mit starken Kontakteinschränkungen, wie Christoph Böhm erinnert. Am vergangenen Sonntag herrschten dagegen hochsommerliche Temperaturen, als der kirchliche Segen für die neuen Räume erfolgte. Den Erweiterungsbau, dessen Anstoß 2018 noch durch Altbürgermeister Hans Reichhart erfolgte, konzipierte das Burgauer Architekturbüro Axmann und Weiß. Um etwa 50 Prozent wuchs die bisherige Gebäudefläche. Während des Betriebs der Einrichtung entstanden im „wunderschönen und funktionellen Anbau“, wie Bürgermeister Böhm betonte, zusätzliche Räume für eine weitere Kindergartengruppe und zwei Krippengruppen. Damit finden nun bis zu 130 Kinder großzügige Platzverhältnisse.