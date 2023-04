Kritik der Fraktionen: Vieles in Jettingen-Scheppach geht zu zäh voran

Plus Die Fraktionen stimmen dem Haushalt zwar geschlossen zu, halten sich teilweise aber nicht mit Kritik zurück. Die Jungbürger gehen Bürgermeister Böhm hart an.

Wie Kämmerer Matthias Endris haben auch die Fraktionssprecher in ihren Stellungnahmen einige Baustellen in der Gemeinde ausgemacht. Die größten Probleme sehen alle bei der Schaffung von Bauland und der Umsetzung der Stadtsanierung. Dass in der Gemeinde in vielen Dingen nichts vorwärtsgehe, kreidete Josef Seibold von den Jungbürgern vor allem Bürgermeister Christoph Böhm an.

CSU-Fraktionssprecherin Rita Botzenhardt sprach einige Vorhaben an, die schon der „alte Rat“ in der vergangenen Legislaturperiode beschlossen habe und die immer noch umgesetzt werden müssten. Botzenhardt nannte die Sporthalle, die immer noch im Bau sei. Bei der Bebauung des Untiedt-Areals komme man gar nicht vorwärts. Vieles gehe sehr zäh voran. "Die Fraktion würde es sehr begrüßen, wenn die Informationen zwischen Rathaus und Marktrat besser fließen würden, vor allem, dass der Marktrat von Anfang an mit ins Boot genommen wird", betonte Botzenhardt in ihrer Stellungnahme zum Haushalt.

Josef Seibold von den Jungbürgern stimmte zwar dem Haushalt zu, teilte aber scharfe Kritik aus – an Bürgermeister Christoph Böhm. Der habe es in den ersten drei Jahren der Legislaturperiode geschafft, mehr Bäume fällen zu lassen als in 18 Jahren zuvor. Das Thema Energie sei ihm dafür nicht so wichtig, bei Photovoltaikanlagen passiere nichts. Bei der Schaffung von Wohnraum warteten die Jungbürger seit Längerem auf das Zünden einer "Ideenrakete" seitens des Bürgermeisters. Als oberster Kritiker habe Böhm einst als Marktrat die Kinderspielplätze moniert oder dass die Jugend keine Heimat habe. Verändert habe sich nicht viel, "es ist halt doch viel einfacher zu kritisieren als Ideen- und Taktgeber zu sein". Die Jungbürger freuten sich dennoch auf die zweite Halbzeit.

Bei der Energiewende sollte der Markt Jettingen-Scheppach seinen Beitrag leisten

Helmut Söll (Grüne) betonte, dass in den vergangenen beiden Jahren die befürchteten Einbrüche bei der Gewerbesteuer nicht eingetreten seien. Dies bedeute, dass die Wirtschaft wesentlich robuster sei, als viele angenommen hatten. Die Haushaltssituation sei keine einfache, dass trotzdem ein Rekordhaushalt zustande gekommen sei, habe der Kämmerer ermöglicht. "Wir investieren gemeinsam viel Geld in Jettingen-Scheppachs Zukunft und das ist, gerade auch in diesen Zeiten, von kommunaler Seite aus wichtig."

Markus Kraus, FUW-Fraktionssprecher, bedauerte, dass das Thema Natur und Umweltschutz untergehe. "Leider fehlen heute die Finanzen, der Wille und die Ernsthaftigkeit bei der Umsetzung von entsprechenden Projekten." Auch bei der Energiewende sollte der Markt seinen Beitrag leisten. Ihm persönlich seien Investitionen in innovative, zukunftsfähige Technologien wichtig. Kraus plädierte dafür, dass die Marktgemeinde auf lange Sicht eine autarke Energieversorgung mit ausgereiften Konzepten anstrebt. Wir sollten hier mutiger werden, die Bürger warten auf Zeichen der Marktgemeinde. Wenn wir hier vorausgehen, werden die Bürger hoffentlich nachziehen. "Andere Gemeinden, auch im Landkreis Günzburg, sind hier schon viel weiter als wir."