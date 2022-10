Jettingen-Scheppach

17:35 Uhr

Mindel läuft in Jettingen wegen defektem Kraftwerk über und überschwemmt Siedlung

Plus In einer Siedlung in Jettingen stieg das Wasser auf 1,20 Meter an. Mehr als 40 Haushalte sind von einer Überschwemmung betroffen, die das Kraftwerk an der Mindel verursachte.

Von Mario Obeser

Um kurz nach 5 Uhr, am Tag der Deutschen Einheit - ein Feiertag, den die meisten Jettinger so schnell nicht vergessen werden - rückte die Jettinger Feuerwehr zu einem Einsatz aus. Als die Feuerwehrleute mit Einsatzleiter und Kommandant Markus Schmucker vor Ort eintrafen, stand im "Korea" - wie das Wohngebiet am westlichen Ortsrand von Jettingen zwischen Mindellauf und Mindelkanal von den Ortsansässigen genannt wird - das Wasser auf den Straßen schon 20 Zentimeter tief. Tendenz des Wasserstandes: steigend. Kommandant Markus Schmucker verschaffte sich ein Lagebild. Was war geschehen?

