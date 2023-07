Misslungenes Überholmanöver auf der A8 bei Scheppach

Auf der A8 Höhe Scheppach wollte ein Autofahrer auf die linke Spur fahren. Einen kurzen Moment später kracht es.

Ein 32-Jähriger wollte am Mittwochnachmittag auf der A8 Richtung München auf Höhe Scheppach zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln. Allerdings musste er auf dem linken Fahrstreifen sogleich verkehrsbedingt abbremsen, was dazu führte, dass ein bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrender 31-Jähriger mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte. Trotz einer Ausweichbewegung fuhr er laut Polizei auf den Überholenden auffuhr. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 3000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Gegen den 32-Jährigen leitete die Verkehrspolizei Günzburg ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, weil er sich nicht vergewissert hat, dass er beim Überholen den nachfolgenden Verkehr weder gefährdet noch schädigt. (AZ)