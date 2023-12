Jettingen-Scheppach

vor 32 Min.

Neuer Ort soll die Jahrmärkte in Jettingen-Scheppach attraktiver machen

Bisher finden die Jahrmärkte in Jettingen-Scheppach in der Weberstraße statt. Doch das soll künftig anders sein.

Plus Der Marktgemeinderat Jettingen-Scheppach hat eine neue Satzung: Die Jahrmärkte sollen künftig nicht mehr an der Weberstraße stattfinden. Das ist geplant.

Von Celine Theiss

Den Jahrmärkten in Jettingen-Scheppach soll neues Leben eingehaucht werden. "Die Attraktivität der Jahrmärkte lässt zu wünschen übrig", sagte Kämmerer Matthias Endris. Vier stehen jedes Jahr fest im Kalender. Gelingen soll das, indem der Ort gewechselt wird. In der Sitzung des Marktgemeinderates wurde nun die neue Satzung vorgestellt. Jettingen-Scheppach sieht dringenden Handlungsbedarf.

Laut Endris befinde man sich aktuell in einem Teufelskreis. Wenn immer weniger Leute zu den Jahrmärkten kämen, würden sich auch immer weniger Fieranten für einen Stand entscheiden. Das wiederum führe zu sinkenden Besucherzahlen. Für einen Markt gab es laut Endris keine einzige Bewerbung. "Wenn es so bleibt, werden die Jahrmärkte sterben", sagte Endris. Grund für die negative Entwicklung sei unter anderem die Lage. Die Märkte fanden bis heute in der Weberstraße statt. Um nun mehr Zulauf zu bekommen, sollen die folgenden Jahrmärkte in der Hauptstraße stattfinden. Das Gelände reicht künftig etwa von der Norma bis zur Einmündung Burgauer Weg.

