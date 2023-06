Quad-Fahrer wird bei Unfall in Jettingen-Scheppach schwer verletzt

Weil sein Fahrzeug im Kreisverkehr von einer Autofahrerin übersehen wurde, zog sich ein 40-jähriger Mann in Jettingen-Scheppach schwere Verletzungen zu.

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Quad-Fahrer ereignete sich am Montagmorgen in Jettingen-Scheppach. Gegen 8 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf der Umgehungsstraße in südlicher Richtung unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Quad. Durch den Zusammenstoß erlitt der 40-jährige Fahrer des Quad schwere Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7500 Euro. (AZ)