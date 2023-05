Telekom will mehr Glasfaser-Anschlüsse in Jettingen-Scheppach einrichten

Das Glasfasernetz soll erweitert werden. Mehr als 2800 Haushalte und Unternehmen in Jettingen-Scheppach profitieren von dem Vorhaben der Telekom.

Die Telekom erweitert in Jettingen-Scheppach das Glasfasernetz. Die Arbeiten dafür begännen 2027, heißt es in einer Pressemitteilung. Von diesem Vorhaben profitieren etwa 2820 Haushalte und Unternehmen in Jettingen und Scheppach. Dabei sei der Glasfaserhausanschluss für die Eigentümer und Eigentümerinnen kostenfrei. Die Gemeinde und die Telekom haben dazu jetzt eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Das neue Netz ermöglicht Privatkunden hohe Bandbreiten bis ein Gigabit pro Sekunde. Außerdem können Unternehmen künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen.

Die Telekom erweitert in Jettingen-Scheppach das Glasfasernetz. Von diesem Vorhaben profitieren rund 2800 Haushalte und Unternehmen in Jettingen und Scheppach. Foto: Telekom

"Bandbreite ist heute so wichtig wie Wasser, Strom und Gas", sagt Bürgermeister Christoph Böhm. "Unsere Gemeinde ist durch den Glasfaser-Anschluss als Wohn- und Arbeitsplatz für alle Generationen attraktiv." "Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zu Hause und im Betrieb alles stabil laufen", sagt Thilo Kurtz, Regionalmanager der Telekom.

Auch Mieter können einen Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen

Der Glasfaseranschluss kommt allerdings nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, diesen zu legen. Vor dem Baubeginn wird der Telekom zufolge besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie dort verläuft.

Thilo Kurtz, Regionalmanager der Telekom (links) und Christoph Böhm, Bürgermeister von Jettingen-Scheppach, haben eine gemeinsame Erklärung zum Glasfaseranschluss unterzeichnet. Foto: Telekom

Auch wer zur Miete wohnt, könne den Glasfaseranschluss beantragen: Die Telekom kontaktiere dann die Vermieter. Jeder Mieter könne einen Glasfaseranschluss bestellen. Solange ihm keine Kosten entstehen, kann dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom werde die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Auch Eigentümer in Mehrparteienhäusern könnten einen Glasfaseranschluss beantragen. (AZ)