Verkehrsunfall in Jettingen: 19.500 Euro Schaden

Ein 20-Jähriger nahm die Vorfahrt eines anderen Fahrers. Das führte zum Unfall mit hohem Sachschaden.

Sonntagnacht ereignete sich auf der Freihalder Straße in Jettingen ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Autofahrer war von der Straße „Auf der Ebene“ nach links in die Freihalder Straße eingebogen. Er hatte laut Polizei die Vorfahrt zu beachten. Beim Einfahren in die Freihalder Straße hatte er ein anderes Auto übersehen, das von einem 35-Jährigen gefahren wurde.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten aber abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 19.500 Euro. (AZ)