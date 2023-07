Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Klingenburg

Ein 81-Jähriger stößt beim Abbiegen von Klingenburg in Richtung Kemnat mit einem zweiten Auto zusammen. Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus.

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden ist am Dienstagabend bei Jettingen-Scheppach passiert. Laut Polizei wollte gegen 17.30 Uhr ein 81-Jähriger, der an seinem Auto einen Anhänger mitführte, von Klingenburg auf die Kreisstraße in Richtung Kemnat abbiegen.

Er missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden Wagens, der von einem 49-Jährigen gesteuert wurde. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Beteiligten verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)