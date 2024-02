Kammeltal

Die Feuerwehr Ettenbeuren wird schon wieder vertröstet

Plus Die Feuerwehr wartet seit Jahren auf ihr neues Löschfahrzeug. Warum der Gemeinderat Kammeltal die kostspielige Anschaffung vorerst zurückstellt.

Von Wolfgang Kahler

Seit Jahren warten die Freiwilligen im Kernort Ettenbeuren auf ein neues Feuerwehr-Fahrzeug. Daran wird sich vorläufig nichts ändern. Die Beschaffung des fast 500.000 Euro teuren Spezialwagens jetzt weiter aufgeschoben worden.

„Das jetzige Fahrzeug kommt in die Jahre und hat einige Macken“, informierte Bürgermeister Thorsten Wick den Kammeltaler Gemeinderat. Auf der Tagesordnung stand der Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Ettenbeuren. Die Einsatzkräfte wollen ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 mit Zusatzausstattung für technische Hilfeleistung. Das ursprüngliche Feuerwehrkonzept der Gemeinde, das aus 2014 stammt und damit noch in die Amtszeit von Wicks Vorgänger Matthias Kiermasz fällt, konnte bisher aus Kostengründen nicht komplett umgesetzt werden, sagte der Rathauschef. Und jetzt könnte die Neubeschaffung an der schwierigen Haushaltslage scheitern.

