Alko gewinnt den German Design Award für Rasentraktor und Mähroboter

Alko in Kötz erhält eine hohe Auszeichnung für die Gestaltung eines Rasentraktors und Mähroboters. Warum der Award nach Kötz ging.

Das Unternehmen Alko in Kötz hat mit seinen beiden Neuheiten, einem Rasentraktor (Markteinführung 2024) und einem Mähroboter (Markteinführung 2023), den German Design Award 2024 in der Rubrik "Gardening and Outdoor Living" gewonnen.

Der German Design Award ist laut Pressemitteilung der Premiumpreis des „Rats für Formgebung“. Mit seinem weltweiten Spektrum zähle er branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. So werden jährlich Einreichungen in Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur gekürt, die alle Bereiche des täglichen Lebens abdecken.

Das Design der Rasenmäher wurde mit Experten aus dem Schwarzwald entwickelt

Die Auszeichnung des German Design Award, die Alko für die beiden Produkte in der Rubrik "Gardening and Outdoor Living" erhalten hat, würdigt dabei "hervorragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen", so die Pressemitteilung von Alko. „Wir freuen uns über diese tolle Auszeichnung, die unseren konsequenten Fokus auf Innovation, Leistungskraft, Premium Qualität und einzigartiges Design in der Produktentwicklung unterstreicht“, freut sich Daniel Trumpp, CTO der Alko Geräte GmbH, über das Ergebnis. Das neue Design der Gartengeräte sei zusammen mit Experten von Heiku Design aus Lauterbach im Schwarzwald entwickelt und bis ins kleinste Detail ausgefeilt worden. (AZ)