Autofahrer kollidiert mit E-Bike in Kötz

76-Jähriger übersieht der Polizei zufolge das Handzeichen eines Radfahrers, der links abbiegen wollte. Das Auto trifft den Radler, der stürzt.

Zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Kötz ist es am Freitagnachmittag gekommen. Dabei wollte ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer nach links abbiegen und gab hierzu ein Handzeichen. Ein ihm folgender 76 Jahre alter Fahrer eines Autos wollte den Radfahrer überholen, übersah jedoch das Handzeichen, wodurch es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Glück im Unglück: Der E-Bike-Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte nach einer Überprüfung durch Rettungskräfte vor Ort wieder entlassen werden. (AZ)