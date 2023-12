Heckenbrand in Kötz: Ursache bleibt ungeklärt

Ein Buch im Garten eines Hauses in Kötz geriet in Brand. Nachbarn begannen bereits mit dem Löschen des Gewächs, bevor die Feuerwehr eintraf.

Aus bislang ungeklärten Umständen ist am gestrigen Mittwoch um kurz nach 18 Uhr ein frei stehender Busch im Garten eines Hauses im Waldweg in Brand geraten. Aufmerksame Nachbarn begannen laut Polizeibericht bis zum Eintreffen der freiwilligen Feuerwehr Kötz bereits mit dem Löschen, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Nach Angaben der Polizei waren zu keinem Zeipunkt Personen in Gefahr. (AZ)