In Großkötz soll ein Anwesen neuen Wohnungen weichen

Plus Neben einem Konzept zur Wohnraumerschließung beschäftigte sich der Rat mit Mehrausgaben. Bezüglich Sicherheit traf das Gremium zukunftsweisende Entscheidungen.

Erklärtes Ziel vieler Gemeinden ist es, Wohnbauflächen im Dorf zu schaffen, anstatt Neubaugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen. In Großkötz könnte dies gelingen, wenn das leerstehende landwirtschaftliche Anwesen an der Ecke Günzburger Straße/ Ulmer Straße abgerissen wird und damit Grund für fünf Einfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser freiwerden würde. Noch stehen der Bauernhof und seine Nebengebäude, doch Architekt Eugen Riedler aus Augsburg macht sich im Auftrag des Eigentümers bereits an die Ausgestaltung des Bebauungsplans. Er ist sich mit dem Gemeinderat Kötz einig, dass der Bebauungsplan „Beim Ziegelstadel“ sinnig sein, in die Zeit passen und keine Freistellungen nach sich ziehen sollte. Riedlers Devise lautete: „Ortsplanerisch Wichtiges autoritär regeln, Freiheit für die Bauherrn beim Rest.“

Zu den wichtigen Dingen gehörten die Höhen der sieben maximal zweigeschossigen Wohnhäuser, die sich an der Hanglage der Günzburger Straße orientieren sollen. Riedler versprach eine 3D-Animation des Geländes mit Häusern. Ebenfalls wichtig sei, dass Oberflächenwasser auf dem Grundstück versickern kann. Der Kanal sei als reiner Schmutzwasserkanal geplant. Die Zufahrt erfolgt für das Doppelhaus in der Nordost-Ecke über die Günzburger Straße, alle anderen Grundstücke werden über eine fünf Meter breite Straße, die von der Ulmer Straße in das Wohngebiet abzweigt, erschlossen. Die kleine denkmalgeschützte Kapelle bleibt auf jeden Fall erhalten, auch die Fahrschule ist von den Planungen nicht betroffen. Der Ausschuss fasste den Beschluss für die Aufstellung des Bebauungsplans, weitere Details gibt es in den nächsten Ratssitzungen.

