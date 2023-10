Kötzer Gemeinderat erstellt Blackout-Notfallkonzept

Fällt für mehr als zwölf Stunden die Stromversorgung in Kötz aus, greift ein Notfallkonzept. Was im Falle eines Blackouts vorgesehen ist.

Die Verwaltungsgemeinschaft Kötz hat sich auf einen möglichen Blackout vorbereitet. Aufgrund der Energieproblematik im vergangenen Winter wurde auf Basis des vom Landkreis Günzburg zur Verfügung gestellten Leitfadens ein Notfallkonzept für die VG Kötz entworfen. Die Gemeinderäte hatten Gelegenheit, die umfangreiche Richtlinie für den Fall eines Stromausfalls in ihren Sitzungsunterlagen zu lesen. Das Konzept greift, sobald in Deutschland oder darüber hinaus für mehr als zwölf Stunden Strom, Infrastruktur und Versorgung ausfallen.

Anlaufstelle in Großkötz im Feuerwehrhaus

Bei einem Blackout soll in Großkötz im Feuerwehrhaus eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger für Notrufe und dringende Anliegen eingerichtet werden. Dieser sogenannte „Leuchtturm“ wäre dauerhaft besetzt und mit einem Notstromaggregat ausgestattet. Im Feuerwehrhaus in Bubesheim und in Kleinkötz werden Notrufmeldestellen eingerichtet, dort können ebenfalls Informationen eingeholt und Notrufe abgesetzt werden. Bürgermeisterin Sabine Erte betonte, dass weder der Leuchtturm noch die beiden Notrufmeldestellen für die Versorgung mit Wasser, Essen oder Medikamenten gedacht sind. Dafür sei jeder selbst verantwortlich, entsprechende Empfehlungen für die Vorratshaltung für einen Blackout gebe es im Internet. Griffbereit sein sollte auch ein batteriebetriebenes Radio, um Informationen empfangen zu können.

Auf Solidarität setzt man in der VG Kötz in puncto Wärme. Wer einen Kachelofen oder Schwedenofen besitzt, könnte im Ernstfall Nachbarn ohne Heizmöglichkeit einladen. Trotz des nun vorliegenden 500 Seiten-Werks hofft Bürgermeisterin Sabine Ertle, dass dies nie angewendet werden muss und kein Blackout eintritt.