Mann aus Kötz wird mit intimen Fotos erpresst

Ein Kötzer, der mit Intimfotos erpresst wird, wendet sich an die Polizei und erstattet Anzeige. Was dem vorausgegangen ist.

Ein Mann erstattete am Samstag Anzeige wegen Erpressung bei der Polizei Günzburg. Er hatte über einen Messenger-Dienst eine Frau kennengelernt, mit der er sich gut verstanden hat. Im Verlauf des Kontakts wurden intime Bilder ausgetauscht. Im Anschluss an den Bildertausch verlangte die Frau, dass der Geschädigte ihr 1000 Euro auf ein französisches Konto überweisen soll, ansonsten würde sie seine intimen Bilder im Internet veröffentlichen. Glücklicherweise, so die Polizei, wandte sich der Mann an die Polizei und zahlte das Geld nicht. (AZ)