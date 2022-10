Diese Kooperation ist eine klasse Idee

Plus Was eine Schule und ein produzierender Betrieb im Landkreis Günzburg auf die Beine stellen, lässt aufhorchen.

Partnerschaften zwischen einer Schule und Wirtschaftsunternehmen gehören inzwischen zum Standard. Und das ist gut so. Eine solche schriftlich fixierte Zusammenarbeit nützt schließlich beiden Seiten etwas. Der jeweiligen Schule gelingt es damit nicht nur in der Theorie, Wissen um ökonomische Zusammenhänge zu vermitteln. Wenn die Kooperation nicht nur auf dem Papier steht, sondern gelebt wird, werden den jungen Menschen unter anderem Ausflüge in die Arbeitswelt ermöglicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen