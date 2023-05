Ehrenamt im Landkreis Günzburg: Jetzt ist Ihr Engagement gefragt!

Wer sich für die Gemeinschaft engagiert, hat auch ein öffentliches Dankeschön verdient. Diese Gelegenheit gibt es jetzt durch die Aktion der Landkreis-Zeitungen.

Noch gibt es weit über 1000 Vereine im Landkreis Günzburg: Das ist eine stolze Zahl. Sie sagt aber nichts über die Qualität ehrenamtlicher Arbeit, noch nicht einmal etwas über die Quantität. Und dennoch ist jedem und jeder bewusst: Ohne die ehrenamtlich Tätigen würde vieles nicht klappen. Das Konzert entfällt, weil das Jugendorchester immer weniger Zulauf hat. Das Fußballspiel kann nicht stattfinden. Der Platzwart ist erkrankt. Eine Vertretung gibt es nicht. Und der Ausflug einer karitativen Einrichtung muss gestrichen werden. Zwar ist ein klasse Programm organisiert. Aber zu wenige melden sich an.

So weit darf es nicht kommen!

Den Freiwilligen in den Einrichtungen und Vereinen kann man gar nicht oft genug "Danke" sagen. Das soll auch nach außen sichtbar werden. Deshalb haben wir, die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten beschlossen, jeden Monat Ehrenamtliche in den Mittelpunkt zu rücken. Die vor Kurzem gestartete Aktion hat bislang eine eher ernüchternde Resonanz erfahren. Gleichzeitig wissen wir, wie wichtig Ehrenamt ist.

Deshalb folgt an dieser Stelle noch einmal der Aufruf bzw. die Bitte, sich mit einem Vorschlag zu beteiligen. Jeder Verein hat Menschen in seinen Reihen, ohne die das gewohnte Vereinsleben nicht funktionieren würde. Jetzt können Sie einmal öffentlich ausdrücken, wie sehr Sie die Frau schätzen, die sich seit Jahren um die Kirche im Ort kümmert; oder ist es der Mann, der bei Wind und Wetter für andere Menschen zum Einkaufen geht?

Jetzt ist Ihr Engagement gefragt! Wir machen es Ihnen leicht: Schreiben Sie uns unter redaktion@guenzburger-zeitung.de, wen Sie zum "Ehrenamtlichen des Monats" nominieren wollen. Wenige Sätze als Begründung genügen. Die einzige Voraussetzung ist, dass die freiwillige Tätigkeit mindestens seit drei Jahren ausgeübt wird. Vergessen Sie bitte nicht, ihre Kontaktdaten mitzuteilen und ein digitales Foto des Kandidaten bzw. der Kandidatin zu mailen. Ein Tipp noch: Vergewissern Sie sich lieber zuvor, ob der oder die Vorgeschlagene auch nominiert werden möchte.

In einem öffentlichen Voting wird dann die Reihenfolge bestimmt. Bereits die Nominierung ist ein Sieg. Denn sie ist ein Zeichen nach innen gegenüber den Mitgliedern, das Ehrenamt und die freiwillig Engagierten nicht zu vergessen. Nach außen wird ebenfalls etwas deutlich: In dieser Organisation tut sich was.

Wir haben 34 Gemeinden im Landkreis Günzburg. Über 1000 Vereine. Und Zehntausende Ehrenamtliche. Geben Sie mit Ihren Vorschlägen dem Ehrenamt in unserer Heimat ein Gesicht!